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«Аллигатор» сопроводил колонну ВС России и Турции на севере Сирии

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Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ
Боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» сопроводил колонну ВС России и Турции на севере Сирии

Боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» сопроводил колонну Вооруженных сил (ВС) России и Турции в ходе совместного патрулирования в зоне безопасности на севере Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По информации канала, Ка-52 редко применяют для боевого сопровождения подобных мероприятий. Обычно для этого задействуют транспортно-боевой вертолет Ми-35 и многоцелевой Ми-8АМТШ, который был и в этот раз. Данные типы вертолетов базируются на региональной базе российских ВС в Эль-Камышло.

Предполагается, что появление ударного «Аллигатора» в патруле может говорить о переброске данного типа техники туда же.

Ранее на авиабазе Эт-Табка в сирийской провинции Ракка, которую в 2019 году покинули американские военные, заметили вертолеты ВКС России. Судя по опубликованным кадрам, на базе размещены вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52 «Аллигатор».

В марте 2020 года президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Сирии. Было заключено соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Поводом стало резкое обострение ситуации в регионе и крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

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