Ми-8 и «Аллигаторов» ВКС России заметили на бывшей базе армии США

На авиабазе Эт-Табка в сирийской провинции Ракка, которую в 2019 году покинули американские военные, заметили вертолеты ВКС России. Видео опубликовано на YouTube-канале «Русская весна».

Судя по кадрам, на базе размещены многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ и ударные Ка-52 «Аллигатор».

Ранее сообщалось, что помощник командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими иерей Дмитрий провел службу для православных военнослужащих на военном аэродроме в Эт-Табке в провинции Ракка.