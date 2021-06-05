Мир
 
Последние новости
Стало известно о возврате Индией арендованной у России атомной подлодки
Страны G7 утвердили размер минимального налога для корпораций
Разин назвал Вайкуле «кабацкой певицей» в ответ на критику «Ласкового мая»
Белоусов заявил об ускоренном восстановлении экономики России
Вассерман предложил реформировать пенсионную систему России
Тансыккужина ответила на критику Слуцкой из-за реакции на убранный флаг России
Япония назвала условие для мирного договора с Россией
Солисты Little Big впервые появились на публике после подтверждения романа
Финская журналистка назвала наиболее впечатливший ее город России
Новости партнеров
Прослушать новость

Ми-8 и «Аллигаторов» ВКС России заметили на бывшей базе армии США

Перейти в «Мою Ленту»

На авиабазе Эт-Табка в сирийской провинции Ракка, которую в 2019 году покинули американские военные, заметили вертолеты ВКС России. Видео опубликовано на YouTube-канале «Русская весна».

Судя по кадрам, на базе размещены многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ и ударные Ка-52 «Аллигатор».

Ранее сообщалось, что помощник командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими иерей Дмитрий провел службу для православных военнослужащих на военном аэродроме в Эт-Табке в провинции Ракка.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские военные впервые помолились на бывшей базе армии США
ВКС России уничтожили 200 боевиков в Сирии
Российские вертолеты на бывшей базе США в Сирии попали на видео