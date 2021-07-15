Власти прокомментировали просьбу обратившихся к Меркель за дорогой россиянам

Глава Омского района Геннадий Долматов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал обращение жителей деревни, которые написали канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой сделать ремонт дороги.

По его словам, бюджетные средства были направлены на ремонт других путей. «В начале года у нас поселение надеялось, что дорога будет включена, как и договаривались», — сказал Долматов, добавив, что от управления народного хозяйства Омского региона, структура которого занимается данными дорогами, был получен ответ.

В письме говорилось, что объем финансирования, необходимого для подобных дорог во всей области, едва ли ли не втрое ниже. «Проще говоря, в программе на всех денег не хватает», — пояснил представитель власти.

В результате правительство решило выделить деньги из бюджета на другие дороги — всего около 112 миллионов рублей на регион.

Ранее власти региона пообещали ускорить ремонт дороги после жалобы местных жителей Меркель. Власти региона заявили, что договорились с администрацией деревни оперативно скорректировать смету, чтобы подать заявку на субсидию на ремонт дороги.

Жители деревни Верхний Карбуш обратились к Меркель в июне 2021 года. По инициативе депутата сельского поселения они записали канцлеру видео, в котором рассказали, что несколько раз просили местные власти заасфальтировать дорогу, но проблема не решалась. Идею обратиться именно к Меркель авторы объяснили историей места — поселение было основано русскими немцами на рубеже XIX и XX веков.