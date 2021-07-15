Россия
 
Последние новости
Кремль ответил на претензии экспертов к статье Путина
Россиянин выследил девушку, пришел ночью и поджег ее квартиру
В Москве появилась новая «ловушка» для водителей 
Пилот оценил предложение допустить в Россию зарубежные вакцины от COVID-19
Российский врач назвал два наиболее уязвимых перед коронавирусом органа
Раскрыты характеристики Xiaomi Mi 12
Попова рассказала о прохождении третьей фазы испытаний российскими вакцинами
США поделились ожиданиями от переговоров с Меркель по «Северному потоку-2»
Девочка нашла отправленное 37 лет назад послание в бутылке
К собеседнику Соловьева из Германии пришли полицейские во время прямого эфира
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль ответил обратившимся к Меркель за дорогой жителям деревни

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Песков прокомментировал просьбу жителей омской деревни к Меркель починить дорогу

Ситуация с дорогами в деревне Верхний Карбуш Омской области, жители которой обратились с просьбой о помощи к канцлеру Германии Ангеле Меркель, — недопустимая халатность властей. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. И они абсолютно правы, и это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей», — ответил на соответствующий вопрос журналистов Песков. По его словам, региональные власти обратят внимание на проблему и примут необходимые меры.

В начале июня жители Верхнего Карбуша записали видеообращение, в котором попросили Ангелу Меркель отремонтировать дорогу в деревне. По их словам, они много лет обращались в разные «чиновничьи конторы и в правительство России», но там их не услышали. Обращение к канцлеру Германии они объяснили тем, что деревня была основана русскими немцами и у многих жителей сохранились немецкие корни.

Позже канцелярия Меркель ответила россиянам. В письме представитель ФРГ Надин Вахтер поблагодарила жителей деревни за письмо с просьбой починить дорогу и попросила отнестись с пониманием к тому, что канцлер «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений». По ее словам, в задачи канцлера не входит вмешательство в деятельность местных органов власти других стран. Она предложила обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Офис Меркель ответил на просьбу жителей российской деревни починить дорогу
В Германии ответили на просьбу к Меркель асфальтировать дорогу в омской деревне
Попросившим помощи у Меркель россиянам пообещали сделать дорогу в следующем году