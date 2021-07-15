Кремль ответил обратившимся к Меркель за дорогой жителям деревни

Ситуация с дорогами в деревне Верхний Карбуш Омской области, жители которой обратились с просьбой о помощи к канцлеру Германии Ангеле Меркель, — недопустимая халатность властей. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. И они абсолютно правы, и это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей», — ответил на соответствующий вопрос журналистов Песков. По его словам, региональные власти обратят внимание на проблему и примут необходимые меры.

В начале июня жители Верхнего Карбуша записали видеообращение, в котором попросили Ангелу Меркель отремонтировать дорогу в деревне. По их словам, они много лет обращались в разные «чиновничьи конторы и в правительство России», но там их не услышали. Обращение к канцлеру Германии они объяснили тем, что деревня была основана русскими немцами и у многих жителей сохранились немецкие корни.

Позже канцелярия Меркель ответила россиянам. В письме представитель ФРГ Надин Вахтер поблагодарила жителей деревни за письмо с просьбой починить дорогу и попросила отнестись с пониманием к тому, что канцлер «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений». По ее словам, в задачи канцлера не входит вмешательство в деятельность местных органов власти других стран. Она предложила обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры».