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Офис Меркель ответил на просьбу жителей российской деревни починить дорогу

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Фото: STEFANIE LOOS / Reuters
Офис канцлера Германии Ангелы Меркель ответил на просьбу россиян починить дорогу

Канцелярия канцлера Германии Ангелы Меркель ответила россиянам, проживающим в деревне Верхний Карбуш Омской области, на просьбу заасфальтировать дорогу. Об этом изданию «Сибирь. Реалии» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) сообщила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.

По ее словам, в письме представитель ФРГ Надин Вахтер поблагодарила жителей российской деревни за письмо с просьбой починить дорогу и попросила отнестись с пониманием к тому, что канцлер «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений». «Вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. <...> Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь», — говорится в послании офиса Меркель. Россиянам предложили обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры».

Дроздова, которая инициировала обращение, добавила, что жители деревни остались довольны ответом, поскольку ожидали «отписку в духе российских чиновников», а получили в данном случае аргументированный ответ. «Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу», — отметила депутат.

В июне в немецком правительстве уже отвечали на просьбу жителей деревни по запросу издания Daily Storm. Там попросили: «отнеситесь с пониманием к тому, что мы не будем это комментировать». «Это дело местных властей», — ответили в официальном представительстве немецкого кабмина.

В начале июня жители Верхнего Карбуша записали видеообращение, в котором попросили Ангелу Меркель отремонтировать дорогу в деревне. По их словам, они много лет обращались в разные «чиновничьи конторы и в правительство России», но там их не услышали. К канцлеру Германии они решили обратиться, поскольку деревня была основана русскими немцами, и у многих жителей сохранились немецкие корни. Районные власти после этого пообещали отремонтировать дорогу, но в 2022 году.

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