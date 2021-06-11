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В Германии ответили на просьбу к Меркель асфальтировать дорогу в омской деревне

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Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Укладкой асфальта в деревне Верхний Карбуш Омской области, жители которой попросили сделать это канцлера Германии Ангелу Меркель, должны заниматься местные власти, сказали в немецком правительстве. Об этом сообщает Daily Storm.

Издание обратилось с запросом в пресс-службу правительства Германии, и там попросили: «отнеситесь с пониманием к тому, что мы не будем это комментировать». «Это дело местных властей», — ответили в официальном представительстве немецкого правительства.

Ранее жители Верхнего Карбуша записали видеообращение, в котором попросили Меркель отремонтировать дорогу в деревне. По их словам, они много лет обращались в разные «чиновничьи конторы и в правительство России», но там их не услышали. К канцлеру Германии они решили обратиться, поскольку деревня была основана русскими немцами, и у многих жителей сохранились немецкие корни.

Районные власти после этого пообещали отремонтировать дорогу, но в 2022 году.

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