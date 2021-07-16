Бренд начал продавать свечу с «запахом богатства» за 206 тысяч рублей

Британский бренд Flaming Crap стал продавать свечу с запахом богатства за 206 тысяч рублей

Британский бренд свечей Flaming Crap выставил на продажу новый продукт с запахом богатства. Материал публикует портал Hypebeast.

Речь идет о лимитированной свече под названием Smells like Capitalism («Пахнет как капитализм»), стоимость которой на сайте марки составляет 2021 фунт стерлингов (206 тысяч рублей). Отмечается, что свеча изготовлена из соевого воска и залита в форму из переработанных материалов.

Согласно материалу, время горения свечи составляет 30 часов. Создатели изделия подчеркивают, что оно имеет запах кожаного кошелька и денег. По мнению сотрудников Flaming Crap, именно таким ароматом обладает богатство. «Вы можете потратить заработанные тяжелым трудом деньги и получить свечу, которая ими и пахнет», — гласит описание товара.

Известно, что все денежные средства с продажи свечей будут направлены в фонды помощи бездомным и малоимущим, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

В январе 2017 года дизайнер Карл Лагерфельд создал ароматическую свечу от имени своей кошки. Немецкий модельер выпустил ароматическую свечу с изображением своей кошки. Композицию ее аромата составляют ноты корицы, розового перца, амбры и мускуса.