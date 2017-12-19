Миллиардеров предложили одаривать мылом и свечами

Британское издание Boat International, ориентированное на владельцев суперъяхт, дало советы по покупке рождественских подарков для них.

Фото: Czech & Speake 1 /3

«Людям, у которых есть все», как определяет свою аудиторию издание, можно дарить масло для ванн, ароматические свечи и люксовый набор для игры в крестики-нолики.

Кроме того, по мнению экспертов журнала, хозяевам суперъяхт могут понравиться пижамы, французское розовое шампанское и наборы для маткота (разновидность пляжного тенниса, популярная в Средиземноморье).

Материалы по теме Потому что могут Чем балуют себя российские миллионеры

Медиагруппа Boat International Media основана в 1983 году. Главное издание группы — журнал и интернет-сайт Boat International; также компания лицензирует публикации по яхтенной тематике в разных странах мира, включая Россию. С 2006 года вручает премию World Superyacht Awards, которой удостаиваются лучшие парусные и моторные яхты, морские архитекторы, стилисты и дизайнеры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!