Ermenegildo Zegna сплел инновационные подарки

Итальянский бренд класса люкс Ermenegildo Zegna выпустил коллекцию подарков для мужчин Zegna Toyz. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 1 декабря.

Коллекция состоит из трех линий — Essential (аксессуары для путешествий — чехлы для очков, несессеры, визитницы), Toys (наборы для настольных игр — футляры для карт и домино, «крестики-нолики») и Technological (наушники и колонки, разработанные в сотрудничестве с производителем аудиоаппаратуры Master & Dynamic).

Фото: Zegna 1 /5

Все подарки отделаны инновационной тканью из тончайших, переплетенных, подобно нитям, полосок кожи — Pelle Tessuta.

Материалы по теме Согрей меня Россиянок ждет экстремально модная зима

Ранее сообщалось, что бренд Ermenegildo Zegna показал коллекцию одежды и аксессуаров сезона весна-лето 2018. Дизайном занимался новый креативный директор бренда Алессандро Сартори. Сартори признался, что его вдохновляла атмосфера внутреннего дворика Миланского университета, где он провел много времени в молодости, читал, писал и делал наброски.

Ermenegildo Zegna — итальянская компания, занимающаяся выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. В настоящее время управляется уже четвертым поколением семьи Зенья.