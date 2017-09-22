Московская элита отпраздновала юбилей Ermenegildo Zegna в России

Итальянский бренд мужской одежды и аксессуаров Ermenegildo Zegna отпраздновал 20-летие присутствия на российском рынке. Об этом сообщил с места события корреспондент «Ленты.ру».

В рамках празднования в Москве прошел дебютный показ коллекции креативного директора бренда Алессандро Сартори осень-зима 2017. Коллекция «Создание современности» (Crafting Modernity) демонстрирует союз традиционных ремесленных и современных приемов, классические силуэты и спортивную одежду.

Фото: Ermenegildo Zegna 1 /5

По случаю события в столицу России приехали генеральный директор Ermenegildo Zegna Group Джильдо Зенья и креативный директор бренда Алессандро Сартори. На показе присутствовало более 300 гостей, в том числе знаменитости, общественные деятели, представители бизнеса и прессы. Перед гостями выступила британская группа Hurts. Артисты были одеты в одежду от Ermenegildo Zegna Couture.

Также был открыт обновленный флагманский бутик марки в Третьяковском проезде. Дизайн расширенного магазина основан на прежней концепции Питера Марино: пространство спроектировано так, что не только демонстрирует весь ассортимент роскошных мужских коллекций бренда, но и приглашает в виртуальное путешествие по миру Ermenegildo Zegna, раскрывая историю компании и основные принципы ее философии.

Ermenegildo Zegna — итальянская компания, занимающаяся выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. В настоящее время управляется уже четвертым поколением семьи Зенья.

