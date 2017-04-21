Ermenegildo Zegna переключился на гаджеты

Итальянская марка Ermenegildo Zegna представила коллекцию гаджетов, созданную в сотрудничестве с Master & Dynamic. Об этом сообщает Luxurylaunches.

В линейку вошли наушники с оголовьем из коричневой кожи, а также специальные переносные сумки к ним из текстурированной кожи цвета молочного шоколада. Ожидается, что в продаже линейка появится осенью и будет представлена в фирменных магазинах марки по всему миру. Цены на наушники пока не назвались.

Ermenegildo Zegna — итальянская компания, занимающаяся выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. В настоящее время управляется уже четвертым поколением семьи Зенья.

Master & Dynamic специализируется на выпуске наушников премиум-класса, штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.