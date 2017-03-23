Ermenegildo Zegna создал космополитическую коллекцию с Maserati

Итальянская марка Ermenegildo Zegna представила новую коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с Maserati. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 23 марта. Капсульная линейка представлена в фирменных бутиках, в том числе, в московском ЦУМе.

В нее вошла обувь, рубашки, жилетки и аксессуары. По словам представителя бренда, коллекция отражает дух космополитизма, присущий двум брендам.

Фото: пресс-служба Ermenegildo Zegna 1 /5

Ermenegildo Zegna — итальянская компания, занимающаяся выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. В настоящее время управляется уже четвертым поколением семьи Зенья.