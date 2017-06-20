Внутренний дворик Миланского университета воплотили в мохере и коже

Итальянский бренд мужской одежды и аксессуаров Ermenegildo Zegna показал новую коллекцию на летний сезон. Дизайном занимался новый креативный директор бренда Алессандро Сартори. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 20 июня.

Сартори признался, что его вдохновляла атмосфера внутреннего дворика Миланского университета, где он провел много времени в молодости, читал, писал и делал наброски.

Фото: пресс-служба Ermenegildo Zegna 1 /5

При создании одежды использовался жаккард, мохер и перфорированная кожа, модели выполнены в спокойных цветах. В обувной линейке представлены сандалии, сапоги и кроссовки. В качестве аксессуаров мужчинам предложили новые сумки, бейсболки и козырьки.

Ermenegildo Zegna — итальянская компания, занимающаяся выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. В настоящее время управляется уже четвертым поколением семьи Зенья.

