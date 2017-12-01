Итальянцы показали управляемую с iPad яхту-трансформер

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Итальянская верфь Evo Yachts опубликовала видеоклип, демонстрирующий возможности ее флагманской модели Evo 43.

Скоростная яхта длиной 13 метров способна увеличить площадь палубы на 40 процентов за счет выдвижных панелей. Процесс занимает всего 30 секунд и управляется специальным приложением для iPad или iPhone.

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Яхта, предназначенная для американского рынка, вмещает 12 пассажиров. Максимальная скорость — 38 узлов (около 70 километров в час); дальность плавания без дозаправки — 300 морских миль (около 540 километров).

Evo Yachts — итальянская верфь, специализирующаяся на скоростных яхтах. Основана в 2015 году, штаб-квартира находится в Неаполе.