Мокрая гимнастка показала процесс постройки суперъяхты

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Итальянская верфь Ice Yachts выпустила видеоролик, в котором показан процесс строительства 68-метровой суперъяхты Days. Об этом сообщает Yacht Harbour.

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В клипе продемонстрирована работа над конструкцией, одновременно на стапеле и внутри помещений яхты женщина в бикини принимает под струями воды гимнастические позы.

Пятипалубная яхта рассчитана на 12 гостей. Каюта владельца занимает всю верхнюю палубу, рядом с ней предусмотрены две гардеробных, две ванных, тренажерный зал и массажный кабинет. Экипаж — 19 человек. Технические подробности не сообщаются. Судно относится к классу эксплореров (экспедиционных яхт). Это развлекательные суда, предназначенные для долгих путешествий, с большим уровнем автономности и надежности.

Передача судна владельцу, имя которого не разглашается, запланирована на конец 2018 года.