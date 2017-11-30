Французы спроектировали трансатлантическую яхту с гигантским крылом

Французская фирма VPLP, занимающаяся дизайном и разработкой скоростных парусных судов, представила концепт 47-метрового катамарана Evidence. Об этом сообщает Yacht Harbour.

Двухкорпусная яхта предназначена для трансатлантических круизов. В качестве основного движителя судна на ней предусмотрен жесткий парус-крыло площадью 400 квадратных метров. По данным фирмы, он обеспечивает вдвое большую тяговую силу.

«Evidence предлагает стабильность, пространство и ходовые качества катамарана с бонусом в виде простой, но прогрессивной оснастки — так что и вы, и ваша команда можете наслаждаться спокойствием и удовольствием от мореплавания под парусом», — сказал о проекте партнер VPLP Марк Ван Петегем.

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Яхта имеет осадку три метра и рассчитана на 12 гостей и команду из 10 человек. Кроме паруса, она будет снабжена двумя двигателями по 490 лошадиных сил каждый.

Фирма VPLP (Van Peteghem Lauriot-Prévost) была основана в 1983 году морскими архитекторами Марком Ван Петегемом и Венсаном Лорио-Прево. Офисы расположены в Париже и Ване (Франция). Фирма известна разработкой парусных спортивных яхт, многие из которых побеждали в различных международных соревнованиях. В 1994 году студия разработала тримаран, использовавшийся в съемках фильма «Водный мир».