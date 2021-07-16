Восстановление китайской экономики резко замедлилось

Восстановление китайской экономики во втором квартале серьезно замедлилось по сравнению с рекордами первых трех месяцев года, следует из данных Национального бюро статистики Китая. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в апреле-июне составил 7,9 процента, что ниже прогнозов экономистов, опрошенных Reuters, которые прогнозировали показатель в 8,1 процента.

В первом квартале ВВП резко вырос на 18,3 процента, притом высокие темпы по сравнению с предыдущим годом объяснялись теми проблемами, которые в экономике отмечались во время начала пандемии.

В июне замедлился также рост розничных продаж и объемов промышленного производства, а также снизилась активность жилищного строительства, которое вносит существенный вклад в экономику страны. Тем не менее, данные за этот месяц все же успокоили инвесторов, которые опасались серьезного замедления, потому что на прошлой неделе центральный банк страны объявил о смягчении политики для поддержки экономики. «Цифры немного ниже наших ожиданий и ожидания рынка, но я думаю, что инерция довольно существенна», — сказал экономист UOB Воэй Чэнь.

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На прошлой неделе регулятор снизил требования к финансовым учреждениям по обязательным резервам. Высвободившаяся в результате сумма, около триллиона юаней (154 миллиарда долларов), должна поддержать экономику. Решение последовало несмотря на то, что политика должна была нормализоваться на фоне высоких темпов роста ВВП, ограничивая финансовые риски. Это подчеркивает те трудности, с которыми власти могут столкнуться при возвращении к стимулирующим мерам экономики при новых вспышках заболеваемости.

Эксперты считают, что замедление восстановления китайской экономики можно считать опасным сигналом остальному миру, который может оказаться перед лицом аналогичной проблемы в период смягчения коронавирусных ограничений.

