В России закрылось рекордное число компаний

Число закрывшихся с начала года компаний в России составило 724 тысячи

Число закрывшихся с начала года компаний (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в России составило 724 тысячи, следует из данных Федеральной налоговой службы. Это рекорд с 2013 года, пишут «Известия».

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Чаще всего компании закрывались по собственному решению (281,8 тысячи). Более 258 тысяч индивидуальных предпринимателей (ИП) и фермерских хозяйств были исключены из госреестра как недействующие. В целом число закрытых ИП и фермерств оказалось на 81 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прекратили свою деятельность и 170 тысяч юридических лиц. Однако количество ликвидированных юрлиц снизилось на 22,3 процента. Всего за первое полугодие 2021 года было зарегистрировано 410 тысяч ИП и 121 тысяча юрлиц.

«Никогда не было секретом, что после прекращения действия мер господдержки будет отскок по числу действующих фирм», — отметил директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев.

Более половины предпринимателей в России ожидают нового локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19. Около 62,3 процента участников исследования Oprosso утверждают, что подготовились к такому развитию событий и в состоянии выдержать непродолжительные ограничения. При этом 28 процентов респондентов сообщили, что могут продержаться несколько месяцев, а 9 процентов — до полугода.