Диетолог рассказала способ есть на ночь и не толстеть

Российский диетолог Ольга Деккер рассказала, что лучше съедать перед сном

Диетолог Ольга Деккер рассказала, что лучше съедать на ночь, чтобы утолить чувство голода и не потолстеть. Об этом она написала в Instagram.

Чтобы нормализовать работу кишечника и избавиться от чувства голода перед сном, Деккер рекомендует есть нерастворимую клетчатку. «Нерастворимая клетчатка проходит через пищеварительный тракт и почти не впитывает воду. Она стимулирует работу кишечника, ускоряет выведение непереваренных остатков пищи», — написала она.

Эксперт предложила пять вариантов клетчатки на выбор. Первыми в списке стали две столовые ложки льна, которые необходимо залить 200 миллилитрами горячей воды, настоять в течение получаса и выпить вместе с семенами. Также можно выбирать инулин: нужно взять одну столовую ложку вещества и смешать с 200-250 миллилитрами воды.

Еще один вариант из списка диетолога — псиллиум. Деккер советует принимать две капсулы по 700 миллиграммов. Одна столовая ложка смолы акации сенегальской (гуммиарабик) с 200-250 миллилитрами воды или 10 миллилитров лактулозы также подходят для употребления перед сном.

По словам диетолога, все добавки можно купить в аптеке или заказать в интернете. Принимать их нужно на постоянной основе, а для улучшения эффекта менять пребиотики раз в месяц, например, чередовать пять рекомендованных добавок.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала способ есть вкусное и худеть. Она посоветовала разнообразить «скучные» диеты специями и приправами.