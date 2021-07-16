Из жизни
 
Последние новости
Глава МВД Украины Авакова покинул пост из-за просьбы Зеленского
Восстановление китайской экономики резко замедлилось
На Эйфелеву башню пустят только привитых туристов
Меркель заявила о необходимости сохранить транзит газа через Украину
Оценены перспективы сдавшей ЕГЭ восьмилетней москвички в МГУ 
В российском городе закрыли класс из-за плохо сдавших ЕГЭ выпускников
Популярная певица появилась на публике в просвечивающем наряде без белья
Академик назвала приоритетные группы детей для вакцинации
Назван помогающий избавиться от жира на животе продукт
Новости партнеров
Прослушать новость

Диетолог рассказала способ есть на ночь и не толстеть

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @olgadekker
Российский диетолог Ольга Деккер рассказала, что лучше съедать перед сном

Диетолог Ольга Деккер рассказала, что лучше съедать на ночь, чтобы утолить чувство голода и не потолстеть. Об этом она написала в Instagram.

Чтобы нормализовать работу кишечника и избавиться от чувства голода перед сном, Деккер рекомендует есть нерастворимую клетчатку. «Нерастворимая клетчатка проходит через пищеварительный тракт и почти не впитывает воду. Она стимулирует работу кишечника, ускоряет выведение непереваренных остатков пищи», — написала она.

Эксперт предложила пять вариантов клетчатки на выбор. Первыми в списке стали две столовые ложки льна, которые необходимо залить 200 миллилитрами горячей воды, настоять в течение получаса и выпить вместе с семенами. Также можно выбирать инулин: нужно взять одну столовую ложку вещества и смешать с 200-250 миллилитрами воды.

Еще один вариант из списка диетолога — псиллиум. Деккер советует принимать две капсулы по 700 миллиграммов. Одна столовая ложка смолы акации сенегальской (гуммиарабик) с 200-250 миллилитрами воды или 10 миллилитров лактулозы также подходят для употребления перед сном.

По словам диетолога, все добавки можно купить в аптеке или заказать в интернете. Принимать их нужно на постоянной основе, а для улучшения эффекта менять пребиотики раз в месяц, например, чередовать пять рекомендованных добавок.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала способ есть вкусное и худеть. Она посоветовала разнообразить «скучные» диеты специями и приправами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Диетолог назвала способ есть вкусное и худеть
Врачи и диетологи предупредили о вреде газировки для мозга
Назван способ сделать яичницу более вкусной
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0130 мая

Вера крепчала.

Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
10:3912 июля

Россиянка выучила английский, уехала в Лондон и встретила трудности при общении

09:3712 июля

Мужчина поймал огромную форель и поставил новый рекорд

07:1012 июля

Многодетная россиянка погибла во время дайвинга

Из жизни00:0215 мая
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**

«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»

Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
06:5912 июля

Женщина сбросила 23 килограмма за девять месяцев и раскрыла свой метод похудения

06:2012 июля

Жена Уилла Смита теряла сознание на съемках из-за «некачественных» наркотиков

05:0312 июля

Жена предложила привлекательной подруге мужа стать третьим членом семьи

Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
02:0912 июля

Прохожие в США удержали падающий аттракцион и спасли людей

02:0312 июля

Перебравшаяся за границу россиянка рассказала об отличии русских от британцев

10:2211 июля

Американка на угнанном пикапе устроила дебош и попалась при заказе в McDonald's

Россия
В Шереметьево из-за дождя отказали паркоматы
«Пора начинать адаптироваться»
Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
ОНФ объявил о сборе идей и инициатив по развитию системы образования
Ножи, кулаки и разбитые машины.
 
В Госдуме предложили регистрировать самокаты в ГИБДД
Коронный укол.
Как проходит в столице прививочная кампания
В Госдуме отреагировали на высылку Эстонией российского дипломата
Все материалы
Мир
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Боевики «Талибана» захватывают власть в Афганистане.
Почему США и НАТО не смогли спасти страну от разрухи и хаоса?
«Америка ищет внешних врагов»
Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине протестующие ветераны-силовики потребовали встречи с министрами
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Украина заявила о скором проведении саммита глав «нормандской четверки»
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Белорусского подростка отправили в тюрьму за насилие над охранником в СИЗО
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Силовики после слов Лукашенко устроили массовые обыски у оппозиционеров
Все материалы
Экономика
Компанию самого богатого человека в мире снова решили засудить
Цена биткоина обрушилась
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Sber AI и Вадим Эпштейн провели интенсив в Британской высшей школе дизайна
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Сбер подарит семьям с детьми 2000 бонусных рублей и «СберПрайм» со страховкой
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Александр Емельяненко рассказал о «набравшем много лишнего веса» Нурмагомедове
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Появились детали поимки на допинге отобравшихся на Олимпиаду российских пловцов
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Темнокожий игрок сборной Англии оправдался за незабитый пенальти в финале Евро
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Погибший 24-летний игрок НХЛ спас жизнь одноклубнику и его беременной жене
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
WhatsApp запустит новую функцию
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Познер назвал причину негативного отношения к России на Западе
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Издание «Проект» признали нежелательным в России
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
Егор Крид пообещал отправить сообщение каждому послушавшему его альбом
Все материалы
Ценности
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин
Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала способ сделать привычные блюда более полезными для фигуры
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Диетолог раскрыл способ выбрать качественную питьевую воду
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Две пьяные девушки ночью влезли в кафе и приготовили пельмени в холодной воде
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
116-килограммовая женщина похудела на 50 килограммов и раскрыла секрет успеха
Все материалы
Aston Martin представил гибридный суперкар Valhalla
Jaguar F-Type R: последний бунтарь Европы
Редакторы «Мотора» о героическом купе, которое пытается уйти красиво
Рассекречен новый лифтбек Volkswagen на платформе Golf
Суперкары, рестомоды и классика: гид «Мотора» по Фестивалю скорости в Гудвуде
Самые-самые участники самой крутой выставки
Новый Subaru Outback добрался до России
Такая разная вседорожность: Volvo V60 Cross Country и Infiniti QX50
Выясняем, может ли универсал заменить кроссовер
Составлен рейтинг самых популярных пикапов в России
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
«Иностранцам нравятся купола»
Российская тату-мастерица соединила матрешек с американским стилем. Что из этого вышло?
В Калмыкии открылась школа джангарчи
Финно-угорская этно-группа OYME записала трек в рамках международного проекта
Мемориальный комплекс в Воронеже признали объектом культурного наследия
В Дагестане открыли мемориальный комплекс памяти первого президента Чечни
Все материалы