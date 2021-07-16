Три самые проблемные дороги заасфальтируют в российском регионе

В Шимановске Амурской области заасфальтируют три самые проблемные дороги. Об этом сообщает «Амурская правда».

На ремонт дорог в городе выделили 32 миллиона рублей. Большую часть — 18,6 миллиона рублей — направили на асфальтирование трех наиболее проблемных участков: по улицам Михайло-Чесноковской, Левченко и Орджоникидзе. Замена водоотводных труб и асфальтирование улицы Перской обойдется в 7 миллионов рублей.

Председатель амурского парламента Вячеслав Логинов отметил, что ремонт находится на особом контроле, потому что состояние дорог — предмет наиболее частых жалоб жителей.

В настоящий момент один из участков — на Михайло-Чесноковской улице — готов на 100 процентов, работы по улице Левченко подходят к завершению. Здесь рабочие оформляют автобусную остановку.