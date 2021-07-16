В Москве продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников

Управление Роспотребнадзора по Москве продлило работодателям срок подачи данных о вакцинации сотрудников на неделю, до 22 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Изначально руководители организаций должны были отчитаться до 15 июля, однако не все организации предоставили необходимые сведения. В то же время в ведомстве отметили, что более двух миллионов граждан получили прививки со дня подписания документа о массовой вакцинации не менее 60 процентов сотрудников.

Полученные данные соответствуют оценочному числу работников, которые должны были привиться, чем и объясняется решение. Тем не менее Роспотребнадзор напомнил об административной ответственности за неисполнение законодательства.

Сделать прививку без записи можно в 119 городских поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», торговых центрах и в других популярных местах ежедневно с 8 до 22 часов.

Москва и Московская область16 июня обязали вакцинироваться от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг. Первый компонент вакцины сотрудники должны получить не позднее 15 июля, второй — до 15 августа. Отчет о количестве привитых граждан работодатели предоставляют через личный кабинет индивидуального предпринимателя или юридического лица на сайте мэра Москва.

В Москве и Подмосковье с 19 июля отменяется система QR-кодов в кафе и ресторанах на фоне увеличения темпов вакцинации. Несмотря на сложную ситуацию с заболевшими, основные показатели в столице улучшаются четвертую неделю подряд, заявил мэр Сергей Собянин.