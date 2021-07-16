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Захарова ответила ЕСПЧ на требование разрешить однополые браки в России

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / ТАСС
Мария Захарова ответила ЕСПЧ на требование разрешить однополые браки в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о потребности признать однополые браки в российском государстве. В посте, опубликованном в своем Telegram-канале, она оппонировала суду, ссылаясь на Европейскую конвенцию по правам человека.

Захарова обратила внимание на то, что 12-я статья конвенции, регулирующая вопросы брака, в первую очередь говорит о мужчинах и женщинах. Затем она перешла к тому, что пояснения к ней, опубликованные в 2020 году, предписывают в том числе принцип моногамии — и, когда рассматриваются случаи многоженства, о сексуальных меньшинствах забывают.

«В 2016 году гражданин Сирии решил попросить убежище в Швеции, ему нужно было перевести туда своих детей и двух жен. Сирийцу и детям Швеция разрешила въезд по программе воссоединения семей, а женам отказала, руководствуясь вышеупомянутой статьей», — написала дипломат. Она подчеркнула, что Конвенция в таких случаях уважает национальное законодательство стран, подразумевая, что к российскому государству ЕСПЧ такого отношения не продемонстрировал.

13 июля ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В постановлении суда говорится, что не обязательно считать союз однополых пар браком, но необходимо уравнять их в правах с разнополыми парами.

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