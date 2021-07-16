Россиянка два месяца собирала по дому свои выпавшие волосы и прославилась в сети

Блогерша из России собирала свои выпавшие волосы по всему дому больше двух месяцев и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Девушка с никнеймом chesovafeat искала свои волосы на полу, одежде и расческе и коллекционировала их, чтобы в результате сделать парик. На кадрах последнего ролика она показала, как приклеивает найденные волосы на двусторонний скотч. В видео героиня материала также расчесывает пряди и наносит на них специальное масло для увлажнения. За 67 дней ей удалось собрать 1456 волосинок.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала больше 36 миллионов просмотров и 2,6 миллиона лайков. Пользователи сети оценили идею россиянки, при этом многие принялись шутить в комментариях. «Мне терпения не хватило бы», «Это идея! У меня очень много выпадают. Собрать свои и нарастить волосы для объема! Это же экономия какая!», «Когда убираешься после того, как женщина пришла к тебе на ночевку», «Спасибо за идею, буду собирать», — писали зрители.

В феврале эксперты раскрыли эффективный способ достижения густых волос. Для этого в рацион необходимо добавлять зелень, нежирный белок, витамины А и Е, витамины группы В, а также фолиевую кислоту и кальций. Помимо этого, женщинам посоветовали чаще стричься.