В Торжке выберут обладательницу самой красивой косы

В Тверской области пройдет конкурс «Девичья коса — на весь Торжок краса»

В Тверской области выберут обладательницу самой красивой косы на конкурсе «Девичья коса — на весь Торжок краса». Об этом сообщает региональный портал Tvernews.

Мероприятие пройдет 31 июля в Этнографическом центре. Участницы смогут побороться за звания «Самая длинная коса» и «Самая толстая коса». По итогам конкурса гости получат памятный подарок — старинные рецепты по уходу за волосами.

Кроме того, на традиционном летнем празднике посетителям расскажут способы плетения и историю украшения женских кос на Руси — познавательные мероприятия пройдут под живую гармонь.

Ранее в июле в Твери открыли памятник советскому поэту, теле- и радиоведущему Андрею Дементьеву. Рядом с монументом расположили высеченные из мрамора страницы книг с фрагментами его стихотворений. В рамках церемонии открытия памятника в городе состоялся концерт с участием Тамары Гвердцители, Льва Лещенко, Анны Шатиловой, Полада Бюль-Бюль Оглы и Ангелины Вовк.