Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом

Мощностей по производству медицинского кислорода в России не хватает, из-за чего страна оказалась вынуждена закупать его за рубежом. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РБК.

Чтобы увеличить запасы кислорода в южных регионах страны, ведомство закупило 100 тонн в Казахстане. Еще столько же придет к концу июля. В северные районы страны отдельными партиями идут поставки из Финляндии, по 20 тонн. Ведутся переговоры о регулярных поставках в объеме 240 тонн в месяц.

По словам Мантурова, для гарантии наличия кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг «отрабатывает варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из Китая.

Министр объяснил, что четыре основных производителя в России работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тысячи тонн кислорода. На его производство переведены более 90 процентов мощностей этих предприятий. Также задействованы химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые переводят более 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский.

На этой неделе Россия вышла на четвертое место в мире по количеству зараженных с начала пандемии коронавируса. Наиболее серьезная ситуация складывается в Ханты-Мансийском автономном округе, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области.