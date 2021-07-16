Мощный торнадо в Канаде разрушил часть города

Мощный торнадо в городе Барри в Канаде разрушил часть города и попал на видео

Мощный торнадо в городе Барри в канадской провинции Онтарио уничтожил часть зданий города. Восемь местных жителей пострадали, четверо из них получили серьезные травмы, пишет местный телеканал CTV news. Ролик с места событий опубликовала пользователь Instagram Splenda Hearn.

Отмечается, что самая сильная часть шторма длилась от 10 до 15 минут. По оценкам властей, разрушено более 20 домов, 3 или 4 из них — практически полностью.

Местные жители рассказали СМИ, что им на телефоны заблаговременно поступило предупреждение от властей, и они скрылись в подвалах.

В конце июня торнадо обрушился на юго-восток Чехии и разрушил четыре крупных села. Пострадали десятки людей.