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Хакер похитил идентификационные данные жертв обрушения дома во Флориде

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Фото: Marco Bello / File Photo / Reuters
Во Флориде хакер похитил идентификационные данные погибших при обрушении жилого дома

Неизвестный похитил идентификационные данные нескольких человек, погибших в результате обрушения многоквартирного дома во Флориде. Об этом в пятницу сообщает телеканал News channel 9.

Как отметил мэр Серфсайда Чарльз Беркетт, наличие данных жертв облегчает для хакера доступ к принадлежавшим им финансовым счетам. Он добавил, что полицейские ведут поиски злоумышленника. Семьям погибших рекомендовано заблокировать банковские карты, которые тем принадлежали.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. Причины инцидента устанавливаются. По последним данным, жертвами стали 97 человек. По словам президента США Джо Байдена, возможной причиной обрушения 12-этажного дома могло стать глобальное потепление.

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