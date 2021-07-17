Автор книги о Макафи раскрыл подробности его смерти в испанской тюрьме

Автор книги о Джоне Макафи раскрыл подробности загадочной смерти создателя популярного антивируса в испанской тюрьме. Об этом он сообщил Daily Mail.

Писатель Марк Эглинтон (Mark Eglinton), собирающийся выпустить книгу о Макафи под названием «Без домена. Записи Джона Макафи» (No Domain: The John McAfee Tapes), сообщил, что бизнесмен был разорен. Такое мнение у него сложилось в результате их шестимесячного сотрудничества, в результате которого автору удалось задокументировать обширные интервью с создателем первого пользовательского антивируса.

Эглинтон утверждает, что Макафи не мог заплатить ему за его работу заранее, чтобы хотя бы покрыть расходы по написанию книги перед заключением договора с издательством.

«Я не сомневаюсь, что если бы он мог помочь, он бы помог. Макафи сказал мне, что не может заплатить, так как его финансовое положение было хуже, чем мое», — заявил писатель.

Автор книги отметил, что брал «бесчисленные часы» интервью у Макафи по Skype, пока бизнесмен скрывался от американского правосудия из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Макафи, по словам Эглинтона, настоял на том, чтобы издательство заплатило ему в криптовалюте — а после отказался предоставить им свой адрес для отправки контракта по почте. Теперь писатель стал единственным автором книги, публикация которой запланирована на декабрь 2021 года.

Ранее в июле вдова создателя популярного антивируса McAfee Джона Макафи, которого нашли мертвым в испанской тюрьме, опубликовала предполагаемую предсмертную записку своего мужа. Она выразила сомнения в том, что это действительно писал ее супруг.

