Подозреваемый в убийстве вдовы отравленного банкира Пузикова найден мертвым

Кикбоксера Алексея Ряскова, подозреваемого в убийстве самарского адвоката Екатерины Пузиковой (Сокирской), нашли мертвым. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает «КП-Самара» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, тело арестованного Ряскова обнаружили в медучреждении УФСИН. По предварительной версии, он покончил с собой. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, по факту случившегося проводится проверка.

Ряскова арестовали по подозрению в убийстве 6 июля. После этого его перевели из СИЗО в соматическую больницу УФСИН в связи с «болезненным состоянием». Врачи настояли на том, что мужчина должен пройти лечение.

При это адвокат Ряскова пока не стал комментировать информацию о смерти своего подзащитного.

Ряскова объявили в розыск 3 июля, когда было обнаружено тело Сокирской (Пузиковой). За несколько дней до убийства Рясков записал видеообращение, в котором рассказал, что он и родственники убитой собрали в 2017 году 15 миллионов рублей, чтобы Пузиковой вынесли оправдательный приговор по делу об убийстве ее мужа, бизнесмена Дмитрия Пузикова.

Екатерина Сокирская была найдена мертвой 3 июля. Женщина стала известна благодаря громкому уголовному делу о гибели в 2012 году ее супруга — замдиректора регионального отделения «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова. Мужчина скончался после празднования своего дня рождения в кругу семьи. Выяснилось, что он был отравлен подсыпанным в еду таллием.

В 2015 году Сокирскую осудили на семь лет колонии, однако позже приговор был отменен, и в ходе повторного разбирательства в 2017 году женщину признали невиновной.