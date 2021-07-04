Подозреваемый в убийстве вдовы отравленного банкира Пузикова задержан полицией

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве адвоката Екатерины Сокирской (Пузиковой). Об этом сообщает Telegam-канал Baza.

Сожителя Сокирской Алексея Ряскова объявили в розыск 3 июля, когда было обнаружено тело женщины. За несколько дней до убийства Рясков записал видеообращение, в котором рассказал, что он и родственники убитой собрали в 2017 году 15 миллионов рублей, чтобы Пузиковой вынесли оправдательный приговор по делу об убийстве ее мужа, бизнесмена Дмитрия Пузикова.

Екатерина Сокирская была найдена мертвой в субботу, 3 июля. Женщина стала известна благодаря громкому уголовному делу о гибели в 2012 году ее супруга — замдиректора регионального отделения «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова. Мужчина скончался после празднования своего дня рождения в кругу семьи. Выяснилось, что он был отравлен подсыпанным в еду таллием.

В 2015 году Сокирскую осудили на семь лет колонии, однако позже приговор был отменен, и в ходе повторного разбирательства в 2017 году женщину признали невиновной.