Алена Водонаева раскрыла свое настоящее имя и пожаловалась на «вредную тетку»

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева раскрыла свое настоящее имя, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram фотографию своего красного диплома.

Знаменитость похвасталась окончанием обучения на факультете журналистики МГУ и сфотографировала документ о высшем образовании. Также она продемонстрировала свои оценки — единственную «четверку» она пересдала на «пятерку», «чтобы было красиво».

Подписчики обратили внимание на то, что в документе Водонаева записана не как Алена, а как Елена, что их удивило и вызвало вопросы о причине такого несовпадения. Телеведущая пожаловалась, что в 1982 году «вредная тетка» из ЗАГСа, которая оформляла документы, не разрешила родителям новорожденной зарегистрировать ее под именем Алена и записала ее Еленой. Однако ее все равно всю жизнь называли Аленой. «Кто такая Елена — я до сих пор не знаю», — написала Водонаева. Она также добавила, что ей лень менять документы из-за одной буквы в имени.

Ранее Водонаева призналась, что испытывает сексуальное влечение к женщинам. Одна из поклонниц поинтересовалась у ведущей, смогла ли бы та построить серьезные отношения с женщиной. На это Водонаева ответила, что у нее не было подобного опыта, однако она допускает эту ситуацию. «Мне не важен пол. Женщины, которые мне нравятся (не эстетически, а в сексуальном плане), мужественные и похожи на мужчин», — заключила ведущая.