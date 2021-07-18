Россиянам перечислили требующие срочного обращения к врачу виды боли

Заслуженный врач России назвал виды боли, при которых надо срочно обратиться к врачу

Любая боль — сигнал о сбое в работе внутренних органов, при некоторых видах которой надо срочно обращаться к врачу. Об этом заявил заслуженный врач России, кардиолог Владимир Подхомутников, передает «Доктор Питер».

По словам специалиста, срочного обращения к врачу требует давящая боль за грудиной, отдающая в левую руку или левую лопатку, сопровождающаяся холодным потом. Это состояние указывает на инфаркт.

Один из самых опасных видов боли — в животе. Она может указывать на аппендицит, острый панкреатит или холецистит, а также на язвы желудка.

Боли в области живота у детей могут указывать на развитие ангины, в этом случае лучше обратиться к хирургу. Кроме того, при таком состоянии лучше вызывать неотложку.

Ранее россиянам рассказали, что возраст, при котором существует риск инфаркта или инсульта, снизился почти вдвое — с 65 до 30-35 лет. По словам вице-президента Российского кардиологического общества Юрия Беленкова, такая тенденция появилась из-за запущенных форм артериальной гипертонии, малоподвижного образа жизни и лишнего веса, негативно влияющего на сердце.