Россияне рассказали о главных недугах от переработок

Большинство перерабатывающих россиян (60 процентов) назвали сверхурочную работу причиной своего плохого самочувствия, говорится в исследовании «Росгосстрах жизнь» и рекрутинговой платформой hh.ru. Об этом сообщает РИА Новости. В опросе приняли участие 2106 россиян из всех федеральных округов страны.

Отмечается, что 50 процентов респондентов пожаловались на боли в спине и пояснице, у 43 процентов от переработки ухудшилось зрение, у 41 процента появились или усилились головные боли.

Также среди недугов от переработок отмечались боль в ногах, гипертония и варикоз, появление двойного подбородка в процессе работы на неправильно организованном рабочем месте, существенная потеря веса.

10 процентов опрошенных выбрали вариант «другое» и отмечали, в частности, стресс, тошноту, депрессию, постоянную усталость и недосып, появление тревожности, астению, апатию и дистимию, глазной тик, проблемы с ЖКТ, нервные расстройства.

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