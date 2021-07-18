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Пушков высмеял надежды Украины на помощь Китая в борьбе с Россией

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков высмеял надежды Украины на помощь Китая в борьбе с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял надежды Украины на помощь Китая в борьбе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал политика.

Сенатор заявил, что Украина генетически неспособна к независимому существованию. «Ей для этого не хватает ни подлинной истории, ни развитого национального начала, ни полноценной идентичности, ни политической элиты, способной проводить независимую политику», - написал он.

По его словам, подобные угрозы показывают, что украинские власти неспособны к самостоятельности как таковой и лишь желают «присосаться» к одному из современных центров силы. «Китай с его жесткой ориентацией на приоритет прибыли и соотношение цена-качество не заинтересован в Украине. А Украине, в свою очередь, нечего предложить Китаю. Пустая "угроза"», - отметил Пушков.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил надежду, что Китай поможет Киеву в борьбе с Россией. По его словам, Украина может позволить себе игнорировать мнение западных партнеров. В частности, если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения, то Киев «развернется» к Китаю.

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