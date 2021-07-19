Бритни Спирс раз в неделю давали коктейль из сильнодействующих препаратов

Бывший телохранитель Бритни Спирс поделился подробностями опеки певицы. Об этом мужчина рассказал изданию The Sun.

Экс-полицейский Фернандо Флорес, который был нанят опекуном Спирс и проработал с февраля по июль 2010 года, утверждал, что телефон поп-звезды находился под постоянным контролем. Ей также не разрешали выходить из дома самостоятельно, а у посетителей особняка артистки в Лос-Анджелесе обыскивали сумки.

40-летний Флорес подчеркнул, что каждую пятницу Спирс навещала неизвестная женщина, которая давала ей коктейль из неких сильнодействующих лекарств, отпускаемых по рецепту. «Это были — три антипсихотических препарата и противозачаточные таблетки. Из-за них она [Бритни Спирс] начинала вслух размышлять о параллельных вселенных», — рассказал экс-телохранитель знаменитости, добавив, что обычно Спирс целыми днями занималась спортом либо смотрела телевизор. Флорес также отметил, что отец исполнительницы звонил ему по три или четыре раза в день, чтобы всегда знать, что с ней происходит.

Ранее Бритни Спирс отказалась выступать на сцене до тех пор, пока ее карьеру контролирует отец, который является опекуном артистки. 23 июня этого года Спирс выступила в суде с просьбой освободить ее из под опеки из-за чрезмерного злоупотребления контролем со стороны ее отца, Джейми Спирса.