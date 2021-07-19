Полицейский спас жизнь мужчине при помощи пачки из-под чипсов

Полицейский в американском городе Нью-Йорк спас жизнь раненому мужчине при помощи пакета из-под чипсов и клейкой ленты. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Полицейский Рональд Кеннеди (Ronald Kennedy) прибыл на сообщение о ножевом ранении на Ленокс-авеню в Гарлеме. На записи с нательной камеры стража порядка видно, как он вышел из машины и попросил пачку чипсов у прохожего и высыпал их, а хозяина пачки попросил сбегать в магазин и купить клейкую ленту.

Затем полицейский подошел к получившему ранение мужчине. Пострадавший сообщил ему, что у него повреждено легкое. Кеннеди сказал, что знает об этом, и попросил пострадавшего попытаться расслабиться. После этого он с помощью двух очевидцев уложил пострадавшего, примотал упаковку от чипсов к его ране, чтобы остановить кровотечение, и следил за тем, чтобы он не потерял сознание.

На помощь полицейскому прибыли его коллеги и сотрудники скорой помощи, пострадавшего госпитализировали. В больнице врач поблагодарил Кеннеди за смекалку, которая помогла спасти мужчину.

Ранее сообщалось, что медбрат отделения неотложной помощи из Чикаго, штат Иллинойс, США, спас пострадавшего от пулевого ранения мужчину при помощи плюшевого мишки. Он остановил игрушкой кровотечение, прижав ее ко лбу американца.

