Кобра выплюнула шесть яиц на глазах у змеелова

Пойманная змееловом в Индии кобра выплюнула шесть яиц

Кобра забралась в частный дом в индийском городе Удала, штат Одиша (Орисса), и выплюнула шесть яиц на глазах у змеелова. Об этом сообщает сайт телеканала Kalinga TV.

Хозяин дома Махендра Хансда (Mahendra Hansda) заметил рептилию, когда она пряталась между досками, и сообщил о произошедшем на горячую линию по поимке змей.

Змеелов Басант Бехера (Basant Behera) немедленно приехал на место происшествия и вытащил кобру из дома.

Когда Бехера помещал змею в пластиковый контейнер, она выплюнула шесть яиц, которые проглотила ранее.

Позже индиец отвез змею на безопасное расстояние и выпустил в лесу.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамилнад испуганная кобра срыгнула семь куриных яиц. Очковую змею обнаружил фермер, которого заинтересовал шум, доносящийся от клеток с курами.

