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Россиянку облили из ведра за попытку провезти в храм коляску

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Кадр: «360»
Жительницу Ростова-на-Дону облили из ведра за попытку зайти в храм с коляской

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на действия женщин, которые не хотели пускать ее в церковь из-за того, что она пришла с коляской. Об этом сообщает телеканал «360».

Она хотела поставить свечи за упокой и помолиться. Но на нее «накинулись» две женщины. От россиянки потребовали оставить коляску и взять на руки ребенка. После этого, по ее словам, на них с ребенком вылили ведро с водой. «Когда я спускалась она взяла ведро и вылила прямо на нас! Подскажите это сейчас нормально?», — рассказала она.

Возмущенная женщина решила вернуться и снять на видео разговор с женщиной, которая плеснула на нее из ведра. Аргументом стали колеса коляски, на которые якобы налипла грязь.

В январе 41-летний россиянин в Иркутске тайно надел на себя чужую вещь и вышел из здания церкви. При этом позже он обнаружил в кармане документы, ключи от квартиры и машины, а также полмиллиона рублей. Преступник сразу же отправился делать покупки и за сутки израсходовал половину украденной суммы. Затем выяснилось, что сибиряк неоднократно совершал махинации с переодеванием в чужие вещи во время церковных служб.

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