Туристы начнут передвигаться на велосипедах и электросамокатах в Тарусе

В центре города Таруса Калужской области туристы начнут передвигаться на велосипедах и электросамокатах. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам главы администрации Тарусского района Руслана Смоленского, в последние месяцы в городе наблюдается увеличение туристического потока. В связи с этим власти планируют ограничить въезд в центральные районы на личных автомобилях и заняться созданием инфраструктуры для велодорожек и проката электросамокатов, а также построить дополнительные пешеходные мосты и тротуары.

«Въезд в центр города должен быть запрещен [для всех], кроме автомобилей экстренных служб и местных жителей», — подчеркнул чиновник.

Также в городе планируется разработать проект «Паромной переправы от Тарусы до Поленово» и провести археологическое исследование берега реки.

Ранее в июле в Смоленске открылись новые велосипедные дорожки в национальном парке «Смоленское Поозерье». Первые посетители попробовали проехаться на фетбайках (разновидность горного велосипеда на широких колесах — прим. «Ленты.ру») и отправились на экскурсию по проложенной трассе длиной более 10 километров.