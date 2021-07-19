Историк рассказал о местонахождении ружья казахского хана Кенесары

Ружье последнего казахского хана Кенесары Касымова, в поисках останков которого бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев просил помочь президента России Владимира Путина, хранится в архивах Омского краеведческого музея. Об этом рассказал руководитель регионального Центра краеведческой информации Алексей Сорокин, передает ТАСС.

По словам историка, в музее есть несколько фитильных ружей середины XIX века, которые принадлежали казахской знати. «Про одно из них, инкрустированное фитильное ружье, старые сотрудники музея рассказывали, что это ружье хана Кенесары. И [в подтверждение этого] в архиве Западно-Сибирского отдела Русского географического общества есть документ о том, что генерал-губернатор Колпаковский [Герасим Колпаковский, в XIX веке руководивший Степным генерал-губернаторством Российской империи на территории современного Казахстана и части Западной Сибири] действительно дарил музею в 1897 году ружье хана Кенесары», — рассказал Сорокин.

В музее эту информацию не прокомментировали, однако, как отметил собеседник агентства, оснований утверждать, что ружье принадлежало казахскому хану, достаточно.

В конце июня Назарбаев попросил Путина оказать содействие в поисках и возврате останков казахского хана Кенесары. Ряд исторических источников указывает, что останки хана, убитого в Киргизии, были отправлены в Россию. Президент России пообещал помочь в этом вопросе.