Сделавший из скелета дяди гитару рокер украсил свои пластинки кровью

Американский рок-музыкант, выступающий под именем Принц Миднайт (настоящее имя — Йааго Анакс), украсил пластинки собственной кровью. Об этом пишет Daily Star.

Металлист из Флориды поделился видеозаписью творческого процесса. В ролике видно, как исполнитель действительно берет кровь из пореза на пальце и подкрашивает рисунок на виниловом диске. Он также заявил, что запрещает использование его ДНК для клонирования.

Отмечается, что это не первая подобная акция Миднайта. Ранее он прославился в определенных кругах после того, как якобы сделал электрогитару из скелета собственного дяди, тоже рокера.

В феврале этого года американский рэпер и певец Machine Gun Kelly признался, что носит амулет с кровью своей возлюбленной актрисы Меган Фокс. Музыкант также выложил серию фотографий, показав само украшение.