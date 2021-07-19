Робота научили играть на пианино

В США создали робота и научили его играть на пианино. Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале PLOS One.

Специалисты из Калифорнийского университета в Риверсайде уточнили, что речь идет о так называемых мягких роботах, которые созданы из материалов, подобных тканям живых организмов. Устройство получило несколько манипуляторов с пневматическим приводом, которые являются аналогами человеческих пальцев. Каждый такой палец для управления подключили к восьмибитному чипу ARM и пневматическому механизму.

Материалы по теме Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Принцип работы мягкого «робота-пианиста» заключается в нажатии конкретной клавиши музыкального инструмента в определенный момент времени. Атмосферное давление в камере каждого манипулятора регулируется посредством двоичных команд: единица — давление увеличивается, ноль — уменьшается. В результате подобной схемы робот получает простейшие сигналы от процессора и нажимает или отпускает клавишу пианино.

Варьируя комбинации атмосферного давления и вакуума в каналах на чипе RAM, исследователи смогли заставить робота воспроизводить ноты, аккорды и даже целую песню. Специалисты показали, как созданный ими робот смог сыграть композицию Mary Had a Little Lamb.

Специалисты подытожили, что сделанные ими наработки позволят расширить сферы применения мягких роботов. В частности, их можно будет использовать для взаимодействия с пациентами, имеющими проблемы опорно-двигательного аппарата.

В 2017 году китайские ученые заявили, что создали устойчивые капли жидкого металла, которые в будущем станут основой для роботов нового типа. Специалисты рассказали, что жидкий металл обладает потенциалом для применения в области электроники и «мягкой» робототехники.