На нейтронных звездах обнаружили микроскопические горы

Нейтронные звезды могут иметь горы, самые высокие из которых возвышаются над остальной поверхностью коры всего лишь на доли миллиметра. Причиной является мощное гравитационное поле ультракомпактных объектов. К такому выводу пришли ученые Университета Саутгемптона в Великобритании. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Гравитационное поле нейтронной звезды в миллиарды раз сильнее, чем земное. Это означает, что любая неровность на поверхности объекта будет сжиматься до микроскопических размеров, а сама звезда будет представлять собой почти идеальную сферу. Тем не менее даже на нейтронной звезде присутствуют деформации, которые ученые называют горами. Чтобы оценить их размеры, исследователи воспользовались компьютерным моделированием, учитывающим роль сверхплотной ядерной материи.

Астрофизики обнаружили, что горы на нейтронных звездах примерно в сто раз меньше, чем по предыдущим оценкам. Считалось, что нейтронные звезды могут выдерживать отклонения от идеальной сферы до нескольких частей на миллион, а высота гор достигает нескольких сантиметров. Прошлые расчеты предполагали, что нейтронные звезды деформированы таким образом, что кора близка к разрыву. Когда кора разрывается, горы исчезают. Однако новая модель раскрыла, что такие условия физически нереалистичны.

Из-за интенсивной гравитации даже одиночные вращающиеся нейтронные звезды, имеющие небольшие деформации, способны вызывать рябь в ткани пространства-времени, называемую гравитационными волнами. Согласно результатам исследования, такую рябь будет тяжело наблюдать из-за малой высоты гор, однако ее можно зафиксировать с помощью усовершенствованных детекторов LIGO и Virgo.