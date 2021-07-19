Правительство выделит к августу льготные авиабилеты для одной категории россиян

Мишустин поручил выделить в августе льготные авиабилеты для россиян с детьми

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил к августу выделить одной категории россиян льготные авиабилеты. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Мишустин на оперативном совещании, правительство будет компенсировать авиакомпаниям льготные авиабилеты для семей с детьми — соответствующие правила уже утверждены.

Глава правительства попросил министерство транспорта организовать конкурс среди авиакомпаний и уточнил, что продажи льготных билетов должны открыться к августу.

Ранее в июне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление для предоставления российским семьям с детьми льготных тарифов для путешествий на поездах. Так, субсидии будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования. Билет можно будет купить в любом направлении для самостоятельного путешествия или организованного тура.

