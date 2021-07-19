Многодетная мать рассказала о заработке благодаря тату во все тело

Жительница Лондона, чье тело почти полностью покрыто татуировками, рассказала о своем заработке благодаря необычной внешности. Соответствующий материал публикует The Sun.

Мать четверых детей Донна Ниппер (Donna Nipper) заявила, что не стесняется демонстрировать свои многочисленные тату. Например, у 40-летней героини материала нанесены рисунки на груди и животе, а ее руки покрыты надписями и изображениями цветов. Кроме того, у нее есть тату на сосках.

По словам Ниппер, ее жизнь изменилась после развода с мужем, который проходил в разгар пандемии коронавируса. «Мое психическое здоровье резко ухудшилось. Мы с мужем расстались из-за стресса, связанного с изоляцией, я много работала, набрала лишние килограммы и впала в депрессию», — вспоминает она. Женщина добавила, что позже она решила взять себя в руки: перестала употреблять алкоголь и начала активно вести страницу в Instagram.

Кроме того, многодетная мать зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Благодаря необычной внешности Ниппер быстро обрела популярность. Согласно материалу, она зарабатывает примерно 200 тысяч фунтов стерлингов в месяц (два миллиона рублей).

В мае другая многодетная мать с тату во все тело снялась в нижнем белье и удивила подписчиков. Александра Жасмин (Aleksandra Jasmin) работает тату-мастером и демонстрирует на странице в соцсети фотографии своих работ на клиентах. В одной из последних публикаций женщина показала свое тело, покрытое рисунками. На кадре были запечатлены ее живот и ягодицы. Подписчики похвалили ее внешний вид в комментариях под снимком.