Модель с тату во все тело показала свою внешность на фото без одежды

Жительница Германии, чье тело полностью покрыто татуировками, снялась без одежды и удивила поклонников. Соответствующий материал публикует Daily Star.

В общей сложности на все рисунки на теле 33-летняя Джулиан Ферстер (Juliane Forster) потратила 50 тысяч фунтов стерлингов (5,1 миллиона рублей). Например, среди них есть изображения героев Marvel и DC — Железного человека и Капитана Америки. Героиня материала рассказала, что набила этих персонажей ради сына, который является их поклонниками.

Ферстер активно ведет свою страницу в Instagram, на которой публикует собственные снимки в откровенных нарядах. На одном из последних фото она снялась с распущенными волосами и без одежды, показав свою внешность. Женщина прикрыла обнаженную грудь рукой. На кадрах видно, что единственными участками на теле, свободными от татуировок, являются правая ягодица и лицо модели.

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Подписчики героини материала оценили ее снимок, набравший больше 22 тысяч лайков. «Сексуальная женщина», «Супер, ты великолепна», «Люблю твои татуировки», «Вау, потрясающая», «Горячо», — комментировали они.

В мае многодетная мать с тату во все тело снялась в нижнем белье и удивила подписчиков. Мать троих детей Александра Жасмин (Aleksandra Jasmin) работает тату-мастером и демонстрирует на странице в соцсети фотографии своих работ на клиентах. В одной из последних публикаций женщина показала свое тело, покрытое рисунками. На кадре были запечатлены ее живот и ягодицы. Подписчики похвалили внешний вид Жасмин в комментариях под снимком.