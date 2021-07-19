Аэропорты придумали способ путешествовать без прохождения регистраций и проверок

Японские аэропорты придумали способ, экономящий туристам время и позволяющий путешествовать без прохождения регистраций и проверок документов. Об этом пишет Kyodo News.

С понедельника, 19 июля, в аэропортах Нарита и Ханэда была запущена программа распознавания лиц Face Express, которая призвана ускорить процесс посадки на рейс и обеспечить больший комфорт пассажирам.

Для этого путешественникам нужно заранее пройти электронную регистрацию до приезда в аэропорт. После прохождения процедуры специальные камеры, расположенные в терминалах регистрации багажа и контрольно-пропускных пунктах на выходах на посадку, будут автоматически проверять личность пассажиров и пропускать их.

Данные пассажира, включая его фотографии, будут удалены в течение 24 часов после регистрации в целях защиты конфиденциальности.

Отмечается, что система уменьшит количество контактов между пассажирами и сотрудниками аэропорта, что поможет предотвратить распространение вирусных инфекций.

Ранее в июле немецкая компания Lufthansa, признанная крупнейшим авиаперевозчиком Европы, нашла способ уравнять в правах всех пассажиров. Члены экипажа вместо обращения «дамы и господа» будут приветствовать пассажиров гендерно-нейтральными фразами. Отмечается, что они будут зависеть от времени суток и будут использоваться на усмотрение командира воздушного судна. Например, «дорогие гости», «доброе утро», «добрый день» или «добро пожаловать на борт».

