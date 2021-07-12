Блогер показал правильное использование надувной подушки для путешествий

Блогер раскрыл правильное использование надувной подушки для путешествий и удивил пользователей сети. Новый способ преодолевать длительные расстояния с комфортом он показал в своем TikTok-аккаунте.

Так, пользователь с ником Sidneyraz посоветовал размещать надувные подушки спереди — так, по его словам, шея и спина не будут выгибаться неестественным образом и затекать.

«Вы действительно сможете спать в полете. Я бы хотел узнать это до того как мне исполнилось 30 лет», — отметил мужчина. Видео набрало 12 миллионов просмотров и больше двух миллионов лайков.

В комментариях подписчики удивлялись находчивости блогера. «Моя жизнь была обманом все это время», «Почему я сам не дошел до этого? Это ведь элементарно», «Раньше у меня всегда болела спина от таких подушек, а теперь очень удобно летать», — писали юзеры.

Ранее в мае стюардесса американской авиакомпании поделилась советами по правильному сбору чемодана в поездку. Так, бортпроводница порекомендовала размещать тяжелые вещи на дне сумки. По ее словам, так риск опрокидывания чемодана из-за неправильно распределенного веса будет ниже.

