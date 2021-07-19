Раскрыта стоимость Windows 365

Журналисты раскрыли стоимость одной из версий облачного сервиса Windows 365 от Microsoft

Одна из версий нового облачного сервиса от Microsoft обойдется в 31 доллар в месяц. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Журналисты раскрыли стоимость подписки на сервис по плану Windows 365 Business. В ее рамках пользователь получит доступ к Windows, установленной на компьютер с двухъядерным процессором с четырьмя гигабайтами оперативной памяти и накопителем емкостью 128 гигабайт.

Авторы заметили, что стоимость продукта довольно высока и составляет 744 доллара за два года — за эти деньги можно приобрести ноутбук для офисной работы. Однако, по их словам, Windows 365 предоставляет неоспоримое преимущество, которое заключается в быстрой установке ОС и возможностью безлимитино работать с системой из любой точки мира.

Так как Windows 365 будет включать несколько уровней, которые зависят от статуса пользователя и конфигурации ПК, сумма в 31 доллар не является универсальной. Вероятно, версия Windows 365 Enterprise для коммерческих предприятий обойдется дороже.

При этом Microsoft официально не раскрыла стоимость подписки на свой сервис. В компании обещают сделать это в день релиза — 2 августа.

Облачный сервис Windows 365 был представлен 14 июля. Он предназначен для доступа к операционной системе и офисным продуктам от Microsoft посредством браузера или приложения с практически любого устройства.