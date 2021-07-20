Мужчина завел необычных питомцев и поругался с соседями

Пользователь Reddit поругался с соседями из-за своих необычных питомцев. Мужчина, увлекающийся пчеловодством, рассказал, что новые жильцы оказались недовольны его хобби.

По словам автора поста, он начал разводить пчел около шести лет назад. На заднем дворе своего дома он разместил четыре улья. Рассказчик уточнил, что все они были официально зарегистрированы, и подчеркнул, что пчеловодство в его городе абсолютно легально.

Зимой рядом поселились новые жильцы. Они заметили ульи только весной и попросили героя истории избавиться от питомцев, так как у их сына была сильная аллергия на укусы пчел. Оказалось, что после них мальчик в прошлом уже несколько раз попадал в больницу. Рассказчик отказался. «Они попросили вежливо и выглядели немного расстроенными, когда я сказал, что не могу этого сделать», — поделился мужчина.

Новые соседи больше не обсуждали с ним ситуацию с ульями, однако вскоре после этого разговора на сайте Nextdoor появился антипчелиный пост. Затем герой истории узнал, что какие-то люди пытались потребовать от городского совета объявить пчел вне закона.

Автор поста добавил, что теперь они с соседями не разговаривают и не здороваются друг с другом. Он также попросил других пользователей Reddit оценить, правильно ли он поступил, отказавшись бросать свое хобби. В комментариях многие встали на его сторону.

«Ты был там первым. Ты не двигал ульи, а просто закрыл их на зиму. Они все это время были во дворе», — написал один из комментаторов. «Пчелы не будут волшебным образом избегать этого двора, даже если он перестанет разводить их. Дикий улей переместится туда, чтобы опылить территорию», — добавил другой и назвал просьбу, которая привела к конфликту, глупой. Мужчине также порекомендовали установить во дворе камеры видеонаблюдения, чтобы соседи не навредили пчелам.